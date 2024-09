Truffa e furto in pieno giorno ad Avezzano | una donna inganna e deruba un medico

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) L'Aquila - Un episodio sorprendente e ben orchestrato è avvenuto ieri mattina ad, dove unaha messo in atto unaaudace ai danni di unlocale. L'incidente si è verificato poco dopo le 9 del mattino. Il professionista, che aveva appena parcheggiato la sua Mercedes e fatto delle compere in farmacia, è stato vittima di un inganno. Mentre tornava verso la sua auto, ilè entrato in contatto con la, la quale ha finto di perdere l'equilibrio e ha chiesto aiuto. Il, preoccupato per le sue condizioni, l'ha soccorsa e le ha offerto il proprio aiuto. Tuttavia, dopo che lasi è allontanata, ilsi è accorto che il suo Rolex e successivamente anche la sua Mercedes erano spariti.