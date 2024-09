Sinner caso doping chiuso | Wada non fa ricorso

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – Jannikdefinitivamente prosciolto nelche lo ha coinvolto. La, l’agenzia mondiale anti, non ha presentatocontro la sentenza che ha giudicato innocente il tennista azzurro. In questo momento, scrive il Tas nella tarda mattinata di oggi rispondendo ad una richiesta dell’Adnkronos, “il Tribunale non ha registrato un appello dellain relazione al” di. L’azzurro è risultato positivo al clostebol, uno steroide anabolizzante, in due controlli effettuati a marzo 2024. Nelle urine del numero 1 del mondo è stata rinvenuta una quantità minima della sostanza proibita.ha dimostrato che la positività è stata provocata da una contaminazione. Il fisioterapista ha utilizzato uno spray contenente clostebol per curare un proprio dito e poi ha trattato l’atleta senza indossare guanti.