Scuola telecamere contro lo spaccio di droga tra i ragazzi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Firenze, 10 settembre 2024 -Un censimento dellecittadinelodi, monitoraggio dei comportamenti e delle devianze giovanili, servizi mirati di polizia. Queste alcune iniziative che verranno adottate presso le scuole di Firenze in base a quanto emerso da una riunione in prefettura del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica (Cosp) in vista della ripresa delle attività scolastiche e universitarie. All'inpresieduto dal prefetto Francesca Ferrandino, c'erano tra gli altri anche la sindaca Sara Funaro, la rettrice Alessandra Petrucci, la dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Susanna Pizzuti, oltre ai vertici delle forze dell'ordine.