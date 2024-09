Per Djokovic è tutto finito | annuncio sul ritiro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 10 settembre 2024) Per: adesso tutti pensano aldel tennista serbo, il più vincente della storia di questo sport. Ecco l’della collega Sinner e Alcarez si sono presi i 4 Slam di quest’anno. Due lo spagnolo, due l’azzurro, che ha vinto l’altro ieri quello americano confermando, se mai ce ne fosse ancora bisogno, di essere il numero uno al mondo. Una vittoria schiacciante contro Fritz, mai in discussione, che segna anche la fine di un’era.(Lapresse) – Ilveggente.itOrmai è quasi delfinita pere Nadal. Sopratil primo ha dimostrato in qualche occasione quest’anno di essere sì ancora uno dei più forti, ma di non poter avere, ovviamente, quella forza che serve per rimanere a certi livelli. Ha vinto le Olimpiadi, vero, che era l’ultimo trofeo che mancava nella sua bacheca.