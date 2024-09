Only Murders in the Building 5 si farà | le prime anticipazioni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 10 settembre 2024) A neanche un mese dal rilascio della quarta stagione su Disney+ arriva la conferma:in the5 si. Dopo le indiscrezioni sganciate da Variety, Hulu – la piattaforma streaming che distribuisce negli States la serie – ha ufficializzato il rinnovo per il quinto capitolo. La quarta stagione diin theha fatto il suo debutto in Italia, in esclusiva su Disney+, solo lo scorso 27 agosto 2024, con il primo dei dieci episodi, rilasciati con cadenza settimanale. In attesa dell’arrivo delle nuove puntate, la serie di genere comedy-crime ha già ricevuto il via libera per una nuova stagione. A renderlo noto è Hulu, il broadcaster che distribuisce su suolo statunitense il fortunato show che ha come protagonista il trio composto da Charles, Oliver e Mabel, interpretati da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez.