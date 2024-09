Omicidio alla stazione Termini | secondo arresto per l’aggressione

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 settembre 2024) Fermato un 30enne per aver partecipatolite culminata nell’uccisione di un 27enne peruviano. A Roma, le indagini sull’avvenuto domenica sera in via Manin, nei pressi della, hanno portato a un. Dopo il fermo del 35enne che avrebbe accoltellato e ucciso un 27enne peruviano, è stato arrestato ieri sera un 30enne, connazionale della vittima, che avrebbe partecipatolite e aiutato l’aggressore nell’esecuzione del delitto.quanto ricostruito, la vittima si sarebbe avvicinata al gruppo, composto tra gli altri dsua ex fidanzata, con la quale ha avuto un figlio, e dai due uomini arrestati. La donna, una 28enne, avrebbe iniziato una relazione con il 30enne, fatto che potrebbe aver scatenato la gelosia del 27enne. Il confronto verbale è presto degenerato, portando il 35enne a colpire la vittima con sei coltellateschiena.