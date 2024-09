Nosotti | Frattesi un invasore nato! È un completamento nell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024)ieri ha segnuovamente con la maglia dell’Italia, stavolta contro Israele. A parlarne del centrocampista dell’Inter, Marco– A parlare dei giocatori dell’Inter in nazionale Marco. Il giornalista, inviato per Sky Sport dell’Italia di Luciano Spalletti, ha commentato in questo modo: «Uno come Dimarco che sa anche lavorare spalle alla porta avversaria e anche a quattro si abbassa, perché sia Bastoni che Calafiori salgono. Lo hanno fatto insieme, lo hanno fatto bene e ora l’Italia sta ricominciando a funzionare. Questa Nations League qualche segnale ce l’ha dato e siamo sulla strada giusta.è un, forse un po’ meno capace nel gestire la palla, ma è unnel centrocampo dell’Inter».