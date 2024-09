Nations League l’Italia e quella rondine che non fa primavera

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set – È cominciata nel migliore dei modi la quarta edizione diper la selezione azzurra di Luciano Spalletti. Nel gruppo 2 della Lega A Donnarumma e soci hanno conseguito una bella (e inaspettata) vittoria contro la Francia, per poi – nella serata di ieri – regolare di misura il ben meno quotato Israele. Sono stati i primi centottanta minuti di gioco del biennio che porterà al mondiale nordamericano del 2026 e, come d’abitudine, abbiamo preso qualche appunto. Francia-Italia, la testa e le potenzialità Prima considerazione che precede ogni discorso tecnico. Preso atto delle nostre attuali caratteristiche, a far la differenza – nel bene e nel male – sarà sempre la testa. Ovvero il gruppo. Almeno per quanto riguarda il futuro prossimo, la squadra azzurra dovrà fare affidamento solo ed esclusivamente sul collettivo.