Moncaro il giudice | 30 giorni per il piano

(Di martedì 10 settembre 2024) Crisi della cooperativa, il tribunale concede 30di tempo per elaborare e consegnare ildi concordato in continuità e fornire l’attestazione. IlGiuliana Filippello ha nominato due commissari giudiziali: il dottor Fabio Pettinato e l’avvocato Salvatore Sanzo di Milano i quali si dovranno coordinare con il custode giudiziario Marcello Pollio, confermato nelle funzioni poiché le misure protettive (verso istanze di fallimento e pignoramento) sono state estese per altri 30. Ilha deciso per un termine di soli 30proprio perché sono pendenti due istanze di fallimento e il cda ha già nominato i propri professionisti e avviato ildi risanamento con delibera assunta il 23 luglio scorso.