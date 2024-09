McTominay e Gilmour | debutto a Castel Volturno Conte si prepara per il Cagliari

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 10 settembre 2024), i due centrocampisti scozzesi si allenano per la prima volta con il Napoli.prerara novità di formazione Il Napoli ha accolto oggi i suoi nuovi acquisti, Scotte Billy, per il loro primo allenamento al SSC Napoli Training Center di. I due centrocampisti scozzesi hanno iniziato a familiarizzare con i metodi di Antonio, mentre la squadra siper la sfida contro il. La seduta odierna ha segnato l’inizio ufficiale dell’avventura napoletana per, freschi di firma con gli azzurri. Entrambi sono apparsi concentrati ed entusiasti, immergendosi subito nel lavoro tattico impostato da. Insieme ai due scozzesi, è rientrato anche Stanislav Lobotka dagli impegni con la nazionale slovacca, completando così il reparto di centrocampo a disposizione del tecnico.