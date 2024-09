Manovra | delegazione Fi incontra Giorgetti ‘bene impostazione confronto continua in Parlamento’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) – Unadi Forza Italia composta dai capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, dal responsabile dei Dipartimenti, Alessandro Cattaneo, e dal responsabile Economia del movimento azzurro, Maurizio Casasco, hato questa mattina, presso la sede del ministero dell?Economia e delle Finanze, il ministro Giancarlo, per unsulla imminentedi bilancio. In linea con la valutazione espressa in questi giorni dal segretario nazionale, Antonio Tajani, Forza Italia ha espresso condivisione e apprezzamento per l?dellaeconomica, confermato la propria attenzione ai conti pubblici all?insegna di una politica di responsabilità che coniughi la stabilità dei bilanci dello Stato con la crescita della nostra economia, nel rispetto del quadro europeo.