L’Ue ne fa una giusta | maximulta a Google | la cifra monstre

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set – Incredibile,ne fa unae multa. L’istituzione sovranazionale più intrallazzata della storia decide – a sorpresa – di punire pesantemente il colosso americano, come riporta l’Ansa. Peraltro respingendo anche il ricorso precedente Ue, la maxi-multa aSi parla della Corte di Giustizia dell’Unione europea. Insomma, non ci sono equivoci, è proprioche sanziona, e per unaiperbolica: ben 2,4 miliardi di euro al gruppo di Mountain View. Il motivo? Quest’ultimo aveva abusato della sua posizione dominante spazio economico europeo, in particolare nel comparto delle ricerche generiche su Internet. Il colosso americano aveva agito deliberatamente a favore del proprio comparatore di prodotti rispetto alla concorrenza. E concorrenza è la parola chiave, perché ci sarebbe da aggiungere, in questo caso, l’aggettivo “sleale”.