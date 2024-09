Lavori completati alla media Parte l’intervento a Sambucheto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Terminati iscuola, partono gli interventi di completamento al plesso di. Si sono da poco conclusi iinterni per la messa in sicurezza statica delle medie dell’istituto Cingolani, nel vicolo delle Scuole. Si avviano a conclusione, inoltre, iesterni sul solaio di copertura, che proseguiranno nei prossimi giorni. La spesa ammonta a circa un milione e 50mila euro. Isono stati svolti in due stralci: il primo iniziato durante le vacanze di Natale e terminato i primi di agosto, il secondo iniziato e terminato durante la pausa estiva. Ierano fondamentali in vista del miglioramento sismico, per il quale l’amministrazione cercherà di intercettare le risorse, considerato che per lo studio di fattibilità servono tra i tre e i quattro milioni.