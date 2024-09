iPhone 16 le novità di tutti i prodotti presentati all’Apple Park

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) Apple ha anticipato di un giorno l’evento di lancio dell’16. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, la ragione di ciò è da rinvenire nel fatto che oggi, 10 settembre, la Commissione Europea ha annunciato che Apple dovrà pagare una multa record di 13 miliardi di dollari per presunta evasione fiscale. Una delle multe più consistenti gravanti su una società, che potrebbe avere diverse implicazioni. A questo si aggiunge il fatto che si è voluto evitare la concorrenza mediatica con il primo dibattito presidenziale statunitense, previsto sempre per oggi, 10 settembre. In attesa dell’evento, il titolo in Borsa ha vissuto un certo nervosismo. Come da programma, alle 19 Tim Cook, nel cuore dell’Apple, ha iniziato l’evento per svelare gli16 ei nuovimade in Cupertino, che hanno come nota rilevante l’integrazione della Apple Intelligence.