In prima linea contro il diabete Un’équipe di specialisti in campo

(Di martedì 10 settembre 2024) Il centro diabetologico dell’Asst Melegnano Martesana tra le strutture più avanzate della Lombardia, è oggi un punto di riferimento fondamentale nella lottaun "killer silenzioso": il. Sotto la direzione di Renata Ghelardi si distingue per l’efficacia nella gestione di una pandemia sanitaria spesso trascurata, quella dele delle patologie connesse. Fondato nei primi anni ‘90 grazie all’intuizione di medici che avevano già compreso i rischi deldi tipo 2, una malattia che si mantiene spesso latente per molti anni, il Centro diabetologico di via Cavour a San Giuliano Milanese continua a rappresentare un punto di riferimento nella cura e nella prevenzione.