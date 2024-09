Guida TV Sky Cinema e NOW | Un uomo sopra la legge Martedi 10 Settembre 2024

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Questa sera super i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.10su SkyUno HD (canale 301), alle 21:15, puoi goderti "Unla", un avvincente action con Liam Neeson. Al confine tra Messico e Stati Uniti, un veterano del Vietnam si trova a dover proteggere un bambino da un pericoloso cartello della droga. Neeson offre una performance intensa in questo film pieno di tensione e inseguimenti. Alle 21:15 su SkyDue HD (canale 302), puoi assistere a "Due partite", una commedia dolce-amara con un cast stellare composto da Margherita Buy, Paola Cortellesi, Isabella Ferrari e Marina Massironi. Il film esplora l'amicizia tra donne attraverso due generazioni, offrendo una riflessione profonda sulle relazioni e sulle sfide della vita.