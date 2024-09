Giovane suicida a Palermo la lettera d’addio | da leggere e non dimenticare

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 10 settembre 2024) Un tragico episodio scuotee tutta l’Italia: unuomo di 33 anni ha deciso di togliersi la vita. La sua, struggente e piena di dolore, è un grido silenzioso che merita di essere ascoltato, letto e ricordato. È una storia che parla non solo di sofferenza individuale, ma anche di una società che ancora oggi fatica ad accogliere la diversità e l’amore in tutte le sue forme., laAlex, come in molti l’hanno chiamato utilizzando un nome di fantasia, era un uomo apparentemente solare, descritto dai colleghi come intraprendente e leader nel suo ambiente di lavoro, l’ospedale Civico di, dove esercitava la professione di infermiere. Tuttavia, dietro questa facciata si nascondeva un tormento profondo: la difficoltà di vivere apertamente la propria omosessualità in una società che, troppo spesso, marginalizza.