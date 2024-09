Gaetano | Contro il Napoli sarà una gara combattuta Con Conte giocano un calcio più aggressivo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 settembre 2024)ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del Cagliari. Ha parlato anche della sua esperienza al, sua squadra del cuore e prossima avversaria in campionato. «Quellailuna partita bellissima: difficile, fisica, dura e con tanti duelli. Di certo per mespeciale: giocheròla squadra della mia città, del mio cuore,bello.unamolto: ilha cambiato modo di giocare con mister, fanno unpiù, ma lo stesso proponiamo noi». I suoi nuovi obiettivi: «Le mie ambizioni? La prima è raggiungere la salvezza con il Cagliari il prima possibile; la seconda è quella di riuscire a fare altri gol rispetto a quelli segnati la scorsa stagione. La Nazionale? Ogni tanto ci penso, ma non è un’ossessione. Cerco di lavorare di settimana in settimana, partita dopo partita, e fare bene.