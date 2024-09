Emma Guercio 16 anni di talento Sulle note di Haydn e Mozart

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Tutti in viaggio verso l’Austria guardando all’Europa con MITO SettembreMusica, progetto delle Città di Milano e Torino, realizzato dalla Fondazione I Pomeriggi Musicali. Domani al Teatro Dal Verme (Sala Piccola) alle ore 13 la giovanissima(nella foto). Nata a Torino nel 2008 ha iniziato a studiare il pianoforte a cinque; estrosa e creativa eseguirà la “Sonata in Do diesis minore XVI:36“ di Franz Josephe la “Sonata n. 13 in Si bemolle maggiore K333“ di Wolfgang Amadeus, due pagine esemplari del classicismo mitteleuropeo della seconda metà del Settecento. Al Teatro della Memoria (ore 21), il pubblico sarà invece accompagnato dal Quartetto Prometeo composto da Nurit Stark, Aldo Campagnari, violini - Danusha Waskiewicz, viola - Francesco Dillon, violoncello.