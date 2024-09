È arrivata già la fine dei Maneskin? Damiano David pubblica un album da solita dopo il flop di Victoria De Angelis

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 10 settembre 2024) Ormai è ufficiale:deilancerà presto il suo progetto solista;De, ci prova anche lui. Proprio di recente, la bassista deiha lanciato il suo singolo in collaborazione con la cantante Anitta, dal titolo Get Up B*tch! Shake Ya A$$. Nonostante le grandi aspettative dei fan, in realtà sembra che il brano in questione non abbia avuto il successo sperato: la canzone è sparita da ogni classifica mondiale nel giro di sole 48 ore., frontman dei, il prossimo 27 settembre lancerà il suo progetto solista, lontano dalla band romana che lo ha portato al successo. In realtà, che i membri del gruppo si stessero guardando intorno era ormai cosa nota. Ora è ufficiale: cosa ne sarà del progetto insieme a Ethan e Thomas? Come spesso ha dichiarato, il suo progetto solista non esclude in alcun modo il futuro del gruppo.