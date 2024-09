Drogava e faceva stuprare la moglie ma il processo forse non si farà | Dominique sta male

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) IlcontroPelicot, 71 anni, accusato di aver drogato laper quasi dieci anni allo scopo di farla abusare da decine di uomini reclutati su internet, rischia di essere sospeso a causa della mancata comparizione dell’imputato in aula. Pelicot non si è presentato il 10 settembre 2024, adducendo problemi di salute, tra cui dolori addominali e un’infezione urinaria, come spiegato dalla sua avvocata Béatrice Zavarro. Il presidente del tribunale penale di Vaucluse, Roger Arata, ha ordinato un trattamento medico d’urgenza per stabilire se ilpossa procedere, ma è possibile che venga sospeso se verrà confermata una grave condizione di salute dell’imputato, come previsto dalla legge francese.