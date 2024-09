Ddl sicurezza | La Salandra Fdi ' dovere costituzionale difendere chi rappresenta Stato'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos) - "La divisaloe noi abbiamo ildi, in maniera chiara e incontrovertibile, loe chi quello, di schierarci in modo netto e deciso in favore delle nostre forze dell'ordine, soprattutto lì dove loè chiamato ad esercitare il suoin ordine didella collettività . Il tema dellae dei diritti è un tema fondamentale nel quadro normativo che stiamo discutendo, e lo stiamo facendo non semplicemente sotto profili che potremmo definire in termini atecnici privatistici, ma lo facciamo in un quadro pubblicistico, in cui il diritto alladei cittadini passa attraverso un complesso di norme e oggi torna finalmente centrale nell'agenda di Governo".