Coppa Davis 2024 Flavio Cobolli | La Nazionale emozione unica | siamo una grande famiglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Si avvicina il debutto inper l’Italia di Filippo Volandri: domani a Bologna ci sarà la sfida al Brasile per aprire il percorso nelle Finals di quest’anno che gli azzurri affrontano da campioni in carica. Una responsabilità in più e una prima fase da affrontare senza Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, che sono stati tenuti a riposo dopo le fatiche dell’estate. Sarà al debuttoche ai microfoni di Supertennis si è detto emozionato e onorato per questo esordio incon la maglia azzurra: “E’ la mia prima volta e sono davvero molto emozionato. E’ una sensazionesentirsi parte di un gruppo. E’ bellissimo avere la possibilità di indossare la maglia azzurra: i ragazzi sono tutti fantastici e mi hanno aiutato ad ambientarmi subito. sento cheuna