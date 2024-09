Consulcesi online corso su ragno violino punture insetti e morsi serpenti

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 set. (Adnkronos Salute) – E’ dedicato a ‘didi: il primo soc’ ilEcm sviluppato daClub per fornire ai professionisti sanitari le competenze necessarie per affrontare in modo tempestivo ed efficace le conseguenze deie, in generale, delledi, sempre più frequenti e potenzialmente gravi. Responsabili scientifici?del?di?formazione sono Daniele?Manno,?istruttore di Remote e Military Life Support, e Marco Materazzo, dottore di ricerca in scienze medico chirurgiche applicate. Il, un piccolo aracnide che si sta diffondendo sempre più in Italia – si legge in una nota – rappresenta un rischio concreto per la salute pubblica. Sebbene nella maggior parte dei casi il suo morso sia innocuo, i sintomi possono evolvere rapidamente in situazioni di emergenza medica.