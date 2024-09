Confesercenti il Corso di formazione Barman inclusivo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Arezzo, 10 settembre 2024 – Ancora undi. Andrea Manetti, titolare del Caffè Paradiso in collaborazione con l'agenzia Formativa diorganizza una nuova edizione deldi” riservato alle persone con disabilità. Dopo il successo degli anni passati ecco l'opportunità per apprendere i segreti del. Le lezioni inizieranno martedì 8 ottobre e si svolgeranno a Terranuova Bracciolini al “Caffè Paradiso”. Le lezioni inizieranno martedì 3 ottobre dalle ore 20 alle 22 e termineranno il 3 dicembre in occasione della giornata mondiale della disabilità. Nove lezioni di teoria e pratica. Lezioni che prevedono preparazioni di caffetteria, cocktail classici e servizio al tavolo. Come relazionarsi con il cliente.