Colata di bava in corso a chi dovete fare attenzione Parla Draghi si scatenano le voci bianche

(Di martedì 10 settembre 2024) "Colpo di coda di Maria Rosaria Boccia. Quando si pensava fossimo agli ultimi lapilli, ci ha pensato Bianca Berlinguer". Apre così Daniele Capezzone la sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di oggi. Tra qualche ora, in serata, a E' sempre CartaBianca su Rete 4 interverrà Lady Pompei, che già settimana scorsa aveva creato scompigli in tv a In Onda. "Questo scatena i dubbi di Giorgia Meloni, è una decisione autonoma della Berlinguer? Cosa c'è dietro? Se n'èto ieri a margine del vertice di maggioranza". A proposito di apparizioni televisive (un po' più impattanti): attesa in America per il dibattito tra Kamala Harris e Donald Trump. "All'angolo pugilistico di Kamala ci sono già i pesi massimo Alan Friedman e Gianni Riotta che le spiegano cosa deveper colpire alla mascella Trump".