Ciclismo i dubbi di Cavendish | Non so ancora cosa farò l' anno prossimo

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 - Quando a inizio 2023 presentava con certezza la stagione alle porte come la sua ultima da corridore, ben pochi avrebbero pensato alle paturnie attuali: Marknon hadecisofarà 'da grande' e stavolta dal piano delle indiscrezioni si passa a quello delle sue stesse parole. I dettagli Intercettato a margine del Tour of Britain 2024, il corridore dell'Astana Qazaqstan Team ha lasciato aperta una porta per il futuro, confermando di non averdeciso. "Non lo so: forse saròin gruppo o forse no". Questa è la risposta a domanda diretta che fa intuire i tormenti interiori del classe '85, che qualche certezza però ce l'ha: la prima riguarda la stagione in corso. "Non hofinito di correre per quest'".