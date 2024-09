Calcio | Roma le ultime su Dovbyk e Pellegrini

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di martedì 10 settembre 2024) (Adnkronos) – Laprepara il match in programma domenica alle 12.30 contro il Genoa. De Rossi dovrà valutare le condizioni di, autore di un inizio stagione non proprio esaltante. A non aiutare l’ex Girona, ora, anche le condizioni fisiche.è rientrato malconcio dalla sosta per le Nazionali. Il fastidio all’adduttore accusato dopo Juventus-gli è costato il ritorno a Trigoria, mettendo in ansia i tifosi giallorossi (già preoccupati per le condizioni di). Nella giornata di domani,sarà sottoposto a nuovi esami dallo staff medico giallorosso. La speranza è quella di scongiurare qualsiasi tipo di lesione e di circostanziare il tutto ad un banale affaticamento. L’ucraino rischia di essere in dubbio per la sfida contro il Genoa, ma ad oggi sarebbe prematuro tracciare una probabile formazione.