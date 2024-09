BRG si espande ulteriormente in Europa con l' aggiunta di un team di esperti e uffici a Roma e Milano

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 /PRNewswire/Berkeley Research Group (BRG) oggi ha annunciato l'apertura di, nell'ottica di un'espansione della propria presenza europea con undi economisti, focalizzati sui settori regolamentati, guidati dal direttore generale Dr. Francesco Lo Passo, assieme al direttore generale Marcella Fantini e al direttore associato Alessandro Greco. Francesco Lo Passo vanta un'esperienza più che ventennale nella consulenza specialistica nell'ambito della regolamentazione, privatizzazione e ristrutturazione, con una particolare attenzione alle industrie di rete, maturata in sia qualità di membro del Consiglio deglidel Dipartimento del Tesoro italiano, sia presso il Gruppo consultivo dell'OCSE in materia di privatizzazioni, sia come consulente senior per l'energia presso il Ministero degli Affari Esteri italiano.