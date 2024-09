Arriva il freddo | Giuliacci spiazza tutti Quando cambia il tempo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 10 settembre 2024) Finita l'estate,l'autunno. E stavolta sul serio. Parola del meteorologo Mario, che sul canale YouTube di Meteoha dettato le previsioni fino al 25 settembre prossimo. Brutte giornate in vista e temperature in costante discesa. “Cari amici, come avevamo previsto ci sarà la seconda perturbazione in arrivo mercoledì 11, che insisterà sull'Italia fino a sabato 14 – esordisce– con rovesci erali ovunque”. Piogge di forte intensità quindi su Lazio, Abruzzo, Molise e le coste della Calabria Tirrenica. “Piogge deboli purtroppo su isole maggiori e Puglia – spiega il meteorologo che sottolinea – laddove sarebbero più necessarie”. Mercoledì 18 invece una nuova perturbazione porterà nubi erali su Alpi centro-orientali, Emilia-Romagna e tutto il centro-sud.