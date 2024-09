A Pompei sopralluogo per il G7 E il Mic invita Bocelli

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Bocche cucite e riserbo totale al Comune die al Parco archeologico, ma l'ormai famosodel ministero della Cultura per mettere a punto la tappa del G7 originariamente prevista nella Città degli scavi, si sarebbe svolto oggi. Intanto dal ministero della Cultura è partito un invito per Andrea, il tenore italiano più amato nel mondo: non c'è tuttavia conferma di una sua performance al vertice dei sette Grandi, anche in considerazione della sua agenda fitta di impegni a livello internazionale. Intorno alle 11, secondo quanto si è appreso, una delegazione di tecnici del ministero, accompagnata dal direttore generale degli Scavi, Gabriel Zuchtriegel, avrebbe effettuato una ricognizione delle strade della città emersa dalle ceneri dell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Una notizia che non viene confermata ufficialmente.