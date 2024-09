A Paupisi una nuova squadra di calcio Coletta | Riunione aperta a tutti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiDopo anni di assenza torna ladie stasera ci sarà unaorganizzativa presso la sala consiliare del Comune di. Sono stati in tanti ad accelerare e a volere il ritorno dele tra questi il primo cittadino Salvatore, eletto sindaco tre mesi fa ma che già in campagna elettorale, insieme a tutta la sua compagine, aveva espresso il desiderio di formare unadelvisto che da tanti anni non c’era più. “Sono stati in tanti a sollecitarmi per coadiuvare la nascita di unadi: giovani, meno giovani, ragazzi tanti che vogliono ri-calpestare un campo di– ha affermato il sindaco-.