Ue rapporto Draghi | le divergenze emerse con von der Leyen

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Bruxelles, 9 set. (askanews) – La presentazione delsul futuro della competitività europea da parte di Mario, insieme alla presidente della Commissione Ursula von der, oggi a Bruxelles, ha fatto emergere chiaramente alcunetra i due nella visione, nelle prospettive e nelle risposte per l’economia dell’Ue. In particolare per quanto riguarda eventuali nuove emissioni di debito Ue, la struttura del mercato elettrico europeo, la eccessiva regolamentazione comunitaria, in particolare nel settore delle tecnologie digitali e dell’Intelligenza artificiale, e anche l’obbligo di produrre dal 2035 solo auto a zero emissioni, non abbastanza allineato ad altri provvedimenti che lo rendano realizzabile.