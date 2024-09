Tornano a circolare i treni tra Lecco e Tirano | conclusi tre mesi di lavoro sulla linea

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024)(Sondrio) – Dopo tretra Colico e, dopo la lunga pausa estiva durante la quale la linee si è trasformata in un cantiere per il potenziamento dell’infrastruttura in vista dell’appuntamento con le Olimpiadi invernali del 2026. Anche se è il terzo anno consecutivo che lasi è concessa una “vacanza“ per i pendolari e gli operatori turistici è comunque stato impossibile riuscire a farci l’abitudine. Molti di loro sono stati costretti a utilizzare l’auto per poter riuscire ad arrivare puntuali al, in azienda o in ufficio, mentre chi ha scelto di rimanere fedele al treno si è dovuto armare di pazienza. Anche quest’estate infatti, al pari delle due precedenti, i collegamenti da Colico asono stati garantiti da autobus sostitutivi messi a disposizione da Trenord.