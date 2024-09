Sfide salvezza e duelli con le ’big’ Il percorso degli azzurri è complicato

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) di Simone Cioni EMPOLI Questo pomeriggio l’Empoli torna ad allenarsi alle 18 al Sussidiario del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, ancora non al completo in attesa del rientro a metà settimana dei nazionali, con nel mirino la sfida casalinga di sabato prossimo alle 18 con la Juventus. Il primo di 28 giorni che ci separano dalla prossima sosta per la seconda tornata di impegni delle Nazionali. Un mese molto importante per gliche saranno chiamati a dare continuità all’ottimo avvio di stagione, contro avversari che ancora una volta sulla carta partiranno con i favori del pronostico. Oltre ai bianconeri, attuali leader della classifica insieme a Inter, Torino e Udinese, gli uomini di D’Aversa affronteranno infatti il derby con la Fiorentina davanti al proprio pubblico e la Lazio in trasferta.