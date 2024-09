Sarah Borruso ex compagna di Alberto Genovese sconterà la pena lavorando per il Comune di Roma

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Milano, 9 settembre 2024 –il suo debito con la giustizia svolgendo lavori di pubblica utilità per ildi, exe coimputata dell’imprenditorein un secondo processo dove entrambi erano accusati di tentata violenza sessuale, ha visto commutata in questo senso laa un anno di reclusione inflitta lo scorso luglio dal gup di Milano Chiara Valori. La vicenda In questo secondo processo, che è stato celebrato sempre con rito abbreviato,, che sta già scontando sei anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze di cui una ai tempi apmaggiorenne, è stato condannato in continuazione a un anno e tre mesi, mentre il suo ex amico e dj dei festini su 'Terrazza Sentimento', Daniele Leali, a cinque anni di reclusione per cessione di cocaina, oltre che intralcio alla giustizia.