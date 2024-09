Rosanna Rapellini ausiliaria scelta compie 100 anni | Curavo anche i partigiani fiera di aver servito la patria

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Continuano arrivare da tutte le parti d’Italia gli auguri di buon compleanno a, classe 1924, che il 5 settembre ha compiuto centonella sua casa di Vaprio d’Agogna, in provincia di Novara.arruolata nel 1944 nel Saf, Servizio ausiliare femminile, Figlia dell’eroe della prima guerra mondiale Francesco, rapito da un commando partigiano a Omegna che fece sparireil corpo, è stata impegnata come crocerossina in luoghi particolarmente tragici dell’Italia in guerra. La strage di Gorla: tra le macerie a recuperare i resti di 184 bambiniera di servizio a Milano, quel 20 ottobre 1944, quando gli aerei americani scaricarono oltre 37 tonnellate di bombe che distrussero case, negozi e una scuola elementare nel quartiere milanese di Gorla.