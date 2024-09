Ritorno del nucleare in Italia | Governo già in contatto con le aziende per le prime centrali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ilno starebbe lavorando alla creazione di una società per la costruzione di impianti nucleari di nuova generazione in. Si tratterebbe del terzo programmacivileno, dopo il primo terminato con il referendum del 1987 e il secondo bloccato sul nascere dalla consultazione popolare del 2011. Tresarebbero già state contattate per far partire il progetto ma l’esecutivo starebbe cercando anche un partner privato estero. Diversi i problemi da superare per ildelin. Oltre all’individuazione dei siti in cui costruire lee quello per il deposito nazionale delle scorie, ildovrà anche aggirare i due referendum che hanno fermato i precedenti programmi nucleari. Le opposizioni potrebbero poi ricorrere a nuove consultazioni per bloccare la costruzione delle