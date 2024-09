Pistoiese è un pari stretto Rimpianti a Fiorenzuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024)(3-4-2-1): Gilli; De Ponti, Ronchi, Nagy; Lori (45’ st De Simone), Finardi (40’ st Lauciello), Tringali, Ghibaudo (10’ st Sette); Sementa (21’ st Gozzerini), Mosole; Oboe (28’ st Gavioli). A disp. Ansaldi, Bran, Niccolai, Valenti. All. Cammaroto.(3-5-2): Lagonigro; Donida (32’ st Tascini), Mazzei, Bertolo; Diodato, Greselin (21’ st Larhrib), Caponi (10’ st Kharmoud), Tanasa (10’ st Basanisi), Dibenedetto (10’ st Grilli); Sparacello, Cardella. A disp. Cecchini, Maloku, Polvani, Balleello. All. Giacomarro. Arbitro: Cerea di Bergamo. Marcatori: 16’ st Sementa, 24’ st Kharmoud. Un punto, buone sensazioni, ma anche un grande rammarico. Si può riassumere con queste tre pillole l’esordio in campionato della, fermata dalsull’1-1.