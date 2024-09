Oroscopo della settimana dal 9 al 15 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 9 settembre 2024) ARIETE – Il ritorno fortunato di Silvia Toffanin Amici dell’Ariete, continua per voi il periodo d’oro iniziato con il nuovo mese. Anche questa nuovadi, infatti, si preannuncia favorevole, felice e fortunata. E in ogni ambito. Facciamo un breve excursus di ciò che accadrà da qui a domenica al vostro segno (che, ve lo dico, è nella Top5 dei segni più fortunati!). Lavoro: è un periodo molto bello per quanto riguarda l’ambito lavorativo perché ormai avete trovato una quadra, sapete come farvi rispettare (da capi e colleghi) e presto, anzi prestissimo, una nuova ondata di fortuna (e una luna buona!) vi regalerà ancora di più. Per chi è in cerca, invece, dovrete attendere, appunto, questa nuova luna per poter cambiare finalmente tutto in meglio.