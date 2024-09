Notte dei falò al Varignano lievi ustioni per un ragazzo E’ polemica Baldorie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Viareggio, 9 settembre 2024 – Un giovane è rimasto leggermente ustionato ad una coscia in seguito all’accensione della Baldoria, il tradizionaleche viene appiccato la sera del 7 settembre in occasione della festa della Madonna. È accaduto al quartiere. Il giovane, un ventenne, è stato trasportato in ospedale in ambulanza. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ai quali sono stati lanciati contro dei petardi. Presenti anche la polizia di Stato e la municipale. Già il 28 agosto scorso attimi di tensione si erano registrati aldopo che di prima mattina era stato liberato per sicurezza un campetto in via del Pastore da pancali e altro materiale accatastato in previsione della Baldoria.