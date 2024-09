Milano al via i lavori in corso Buenos Aires | più spazio a pedoni e ciclisti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024), 9 settembre 2024 – Ci siamo: domani, martedì 10 settembre, iniziano iin. Il cantiere avrà una durata di circa 20 mesi e consentirà di allargare i marciapiedi, inserire nuovo verde e realizzare una pista ciclabile in sede protetta da piazza Oberdan a via Scarlatti/Ponchielli. I, finanziati per 1,5 milioni di euro da fondi PNRR, fanno seguito all'intervento a scomputo oneri già avviato da privati tra via Scarlatti e via Pergolesi. Le zone verde che saranno posizionate in“Si tratta di un'opera che ci consentirà di garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada, in particolare, ampliando gli spazi a loro dedicati, eliminando le barriere architettoniche e inserendo nuovo verde - ha spiegato l'assessore alla Mobilità Arianna Censi -.