Massacrata a coltellate udienza di convalida per il marito | Addolorato per i figli

(Di lunedì 9 settembre 2024) Pesaro, 9 settembre 2024 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere Ezio Di Levrano, 53 anni, accusato di omicidio volontario della moglie Ana Cristina Duarte Correia, 38 anni, madre dei suoi tre. Oggi non ha parlato davanti al gip durante l’didel fermo per omicidio volontario aggravato. L’uomo, assistito dall’avvocato d’ufficio Gaia Vergari è arrivato in tribunale alle 11 dal carcere di Villa Fastiggi in cui è stato portato dopo l’omicidio che si è consumato venerdì notte nella casa di Saltara, alla presenza dei treminori. “E’ molto provato, moltoper i suoi- e’ stato il commento dell’avvocato Vergari in uscita dall’aula che ha visitato l’assassino in carcere prima dell’-. I suoisono la sua preoccupazione principale in questo momento”.