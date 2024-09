Mario Draghi e il rapporto sulla competitività dell’Europa | 800 miliardi in più l’anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha presentato il suo. In 170 proposte circa, il report di 400 pagine fissa i principi ai quali ispirare l’agire per il rilancio dell’economia comunitaria. Perché l’Unione europea continui a esistere serve un “cambiamento radicale”. Solo per digitalizzare e decarbonizzare l’economia e aumentare la capacità di difesa serviranno investimenti aggiuntivi pari a due Piani Marshall. Iltocca una serie di temi eterogenei: produttività, riduzione delle dipendenze, cambiamento climatico, inclusione sociale e indicazioni per i singoli settori.l’ha definita una “sfida esistenziale”. I valori fondativi e la produttività Il punto di partenza del pianosono i valori fondamentaliunita, ovvero “prosperità, equità, libertà, pace e democrazia in un ambiente sostenibile“.