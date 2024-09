L’annuncio di Kate | Completata la chemioterapia Il percorso verso la guarigione è lungo non vedo l’ora di tornare agli impegni pubblici

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024)Middleton ha completato il ciclo dicontro il cancro e tornerànei prossimi mesi. “Nondial lavoro e di intraprendere altrinei prossimi mesi, quando potrò. Nonostante tutto quello che è successo, entro in questa nuova fase di recupero con un rinnovato senso di speranza e apprezzamento per la vita”, ha spiegato la principessa del Galles, 42 anni, in un video messaggio in cui ammette che gli ultimi mesi sono stati “incredibilmente duri“. “Fare il possibile per non ammalarmi di cancro è ora il mio obiettivo”, continua, che aveva reso nota la propria diagnosi a fine marzo. “Sebbene abbia terminato la, il miolae il recupero completo èe devo continuare a vivere ogni giorno come viene”.