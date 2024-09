L' Air Jordan 1 High OG Black Toe Reimagined è in arrivo

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo mesi di attesa, la AirOGToeè ora ufficiale. Per gli appassionati di sneaker, questa potrebbe sembrare solo un'altra Air. Ma in realtà si tratta di un remake di una delle scarpe più leggendarie della storia del pianeta e per i fan più accaniti è un po' surreale. Quando Michaelfirmò per la prima volta con Nike nell'84, indossò una primissima versione della Air1 durante una delle sue partite. SoprannominateToe, le autografò dopo la partita e le regalò a un suo caro amico. Sulla scarpa sinistra ha scritto My very best - Michael, mentre su quella destra ha scritto My very best - to brother - love always, Michael#23.