La Scommessa – Una notte in corsia | al cinema gratis con Cinefilos Scopri come!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 9 settembre 2024) La– Unain: alcon! Arriva aldal 12 settembre con I Wonder Pictures La– Unain, il nuovo film di Giovanni Dota con Carlo Buccirosso e Lino Musella. Grazie a.it avete la possibilità di partecipare gratuitamente a una proiezione del film con il cast presente in sala. Leggi la recensione di LaE’ possibile richiedere un ingresso gratuito per due persone scrivendo una e-mail all’indirizzo [email protected] inserendo in oggetto “– LA– CITTA’”. Nel corpo dell’e-mail inserite+ LA+ NOME + COGNOME + CITTÀ di riferimento e il numero di biglietti. Le e-mail mancanti di una di queste componenti non saranno prese in considerazione.