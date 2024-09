Kathy Bates annuncia il ritiro a 75 anni il suo ultimo ruolo sarà il reboot di Matlock

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 9 settembre 2024) La star di Misery non deve morire e Titanic abbandonerà le scene dopo il nuovo progetto. Veterana di Hollywood, l'attrice premio Oscarhato che presto si ritirerà. Dopo la distribuzione su CBS e successivamente su Paramount+, della seriedi, il prossimo 22 settembre, l'attrice abbandonerà le scene. Protagonista in cinque decenni di carriera,ha deciso di non recitare più e ritirarsi dopo una vita trascorsa su palcoscenici e set di tutto il mondo e una bacheca ricca di premi e riconoscimenti, impreziosita dall'Oscar nel 1991. L'ballo Intervistata di recente dal New York Times,ha dichiarato:"Questo è il mioballo" in riferimento a. L'attrice era già