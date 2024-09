Ius scholae Tajani | Che io apra o vada a sinistra sciocchezza sesquipedale VIDEO

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 9 settembre 2024) Antonio, leader di Forza Italia, in conferenza stampa si sofferma sullo Iuse respinge le accuse arrivate in questi giorni Lo Iusresta al centro del dibattito politico. Nonostante parte della maggioranza ha rinviato il discorso al 2025, da parte di Antoniosi insiste sull’importanza di questo provvedimento. Il leader di Forza Italia in una conferenza stampa ha fatto il punto della situazione sulla norma. Antonio(Ansa) – cityrumors.it“Io sto costruendo un progetto politico per rafforzare e allargare i confini del centrodestra – sottolinea il ministro degli Esteri in conferenza stampa – ieri, domenica 8 settembre, abbiamo ribadito alcune cose. Secondo me dare la cittadinanza italiana a chi è figlio di stranieri e ha studiato con profitto per dieci anni è un diritto.