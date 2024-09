Imane Khelif attacca Elon Musk | Mi odia non so perché Mia madre è stata male

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) La campionessa olimpica di boxetorna a raccontare quanto vissuto a Parigi a seguito del discusso match con l’azzurra Angela Carini, ritirata al primo round dopo giorni di polemiche sulla pugile algerina, esclusa dai Mondiali Iba dello scorso anno.– che rispettava pienamente i criteri per l’accesso alle categorie femminili del Cio – èinterviin Francia da Clique Tv e hato duramente, il proprietario di ‘X’: “Lui è stato uno dei primi adrmi in questa campagna d’odio che èscatenata contro di me – ha spiegato tra le lacrime-. Ha pubblicato questo video ed è stato condiviso, rilanciato sui social. È stato uno dei primi ad aver contribuito a diffondere certe posizioni sul mio conto”. Poi si rivolge allo stesso: “Mi odi ma non mi conosci nemmeno. Non riesco nemmeno a capirehai fatto una cosa del genere.